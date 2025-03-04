محمد صلاح: كنت خجولاً وضعيفاً

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كشف المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، أنه كان خجولاً عند انتقاله إلى الدوري الإنكليزي للمرة الأولى بقميص تشيلسي، مشيراً إلى أنه تعرّض لتدخل قوي في مباراته الأولى جعله يدرك ضرورة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.وقال صلاح في مقابلة مع قناة "أوبتوس سبورت": حافزي الأكبر هو الفوز بالدوري الإنكليزي وليس دوري أبطال أوروبا. على مدار 7 أعوام قلت دائماً إن دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر، لكن هذه السنة الأولى التي أقول فيها إن الدوري الإنكليزي أكبر، أريد فقط التتويج بالدوري الإنكليزي من أجل المدينة والجماهير، الاحتفالات ستكون كبيرة.وأضاف: عقليتي في الماضي لم تكن كما هي الآن، الفضل يعود إلى ديفيد لويز، كنت خجولا وصغيرا في تشيلسي، لكن لويز كان يعتني بي ويحاول مساعدتي طوال الوقت، لذلك أعتبره مثل أخي.وتابع صلاح: الدوري الإنكليزي صعب للغاية وقوي بدنيا وكل الفرق تبذل كل ما في وسعها للفوز، أتذكر أن أول مباراة لعبتها كانت ضد نيوكاسل وتعرضت لتدخل قوي، وقتها فكرت كيف سأتمكن من البقاء هنا، كنت بحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.وختم قائلاً: المنافسة في إنكلترا كبيرة للغاية، لكني أحبها، الدوري الإنكليزي ليس مثل الدوري الإيطالي الذي يتسم بقلة المساحات، لكني أحب المباريات التي تتميز بالسرعة والضغط. (العربية)