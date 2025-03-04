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رياضة

ميلان يُجدّد عقد ريندرز

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:02
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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تمديد عقد لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز حتى حزيران 2030، لتنتهي بذلك التكهنات بشأن مستقبله بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن انتقاله المحتمل إلى تشيلسي.
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وانضم ريندرز إلى ميلان في 2023 بعقد مدته 5 سنوات، وشارك مع النادي في 90 مباراة في كافة المسابقات وسجل 16 هدفا.

وقال ميلان في بيان: لقد أظهر دائما ديناميكيته وجودته وشغفه بالنادي. (العربية)
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