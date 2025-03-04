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رياضة

بطولة الطائرة.. فوز سادس لبلاط على النجوم

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:52
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حقق الشبيبة العاملة بلاط (جبيل) فوزه السادس تواليا على مضيفه النجوم جونية 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 21، 25 - 23)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.
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في حين لقي النجوم خسارته الرابعة.
وقاد المباراة الحكمان الدولي حنا الزيلع والاتحادي بيار الجميّل.
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