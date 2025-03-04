بطولة الطائرة.. فوز سادس لبلاط على النجوم

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حقق الشبيبة العاملة بلاط (جبيل) فوزه السادس تواليا على مضيفه النجوم جونية 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 21، 25 - 23)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.في حين لقي النجوم خسارته الرابعة.وقاد المباراة الحكمان الدولي حنا الزيلع والاتحادي بيار الجميّل.