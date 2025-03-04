"أهلي جدة" يهزم "الريان" ويقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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اقترب أهلي جدة من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عقب فوزه على مضيفه الريان القطري 3-1 في ذهاب ثمن الدور النهائي للمسابقة.وسجل أهلي جدة هدفين خلال 4 دقائق في الشوط الأول إذ أحرز غالينو الهدف الأول بعد مرور 29 دقيقة من بداية المباراة قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثاني من ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.وفي الشوط الثاني انتفض الريان وسجل لاعبه روجر غيديس هدف تقليص الفارق قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة إلا أن فراس البريكان أعاد فارق الهدفين بعدما أحرز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع وذلك قبل طرد آدم باريرو لاعب الريان في اللحظات الأخيرة من المواجهة.ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في جدة. (العربية)