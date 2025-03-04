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رياضة

ريال مدريد يحسم الديربي على أرضه.. والعين على مباراة الإياب

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:30
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حقق حامل اللقب ريال مدريد الأسبقية بفوزه على جاره وضيفه أتليتيكو مدريد 2-1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء.
وسجل لريال مدريد البرازيلي رودريغو 4، المغربي براهيم دياز 55

فيما وقع على هدف أتليتيكو مدريد الوحيد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز 32.
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ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم على ملعب أتليتيكو مدريد ميتروبوليتانو

وأصبح ريال مدريد أول فريق يفوز بـ 300 مباراة في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا.

بينما خسر أتليتيكو مدريد جميع مبارياته الأربع خارج أرضه ضد ريال مدريد في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، وهو عدد أكبر من الهزائم خارج الأرض مقارنة بأي فريق آخر في المسابقة. (بي إن سبورتس)
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