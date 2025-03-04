ريال مدريد يحسم الديربي على أرضه.. والعين على مباراة الإياب

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حقق حامل اللقب ريال مدريد الأسبقية بفوزه على جاره وضيفه أتليتيكو مدريد 2-1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء.وسجل لريال مدريد البرازيلي رودريغو 4، المغربي براهيم دياز 55فيما وقع على هدف أتليتيكو مدريد الوحيد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز 32.ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم على ملعب أتليتيكو مدريد ميتروبوليتانووأصبح ريال مدريد أول فريق يفوز بـ 300 مباراة في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا.بينما خسر أتليتيكو مدريد جميع مبارياته الأربع خارج أرضه ضد ريال مدريد في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، وهو عدد أكبر من الهزائم خارج الأرض مقارنة بأي فريق آخر في المسابقة. (بي إن سبورتس)