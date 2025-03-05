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رياضة

آرسنال يقسو على ايندهوفن.. ويصعّب المهمة عليه

Lebanon 24
05-03-2025 | 00:30
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حقّق فريق آرسنال الإنكليزي فوزاً قاسيا على مضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي (7-1) الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل أهداف "الغانرز" كلّ من الهولندي جوراين تيمبير (18) وإيثان نوانيري (21) والإسباني ميكيل ميرينو (31) والنرويجي مارتن أوديغارد (47 و73) والبلجيكي لياندرو تروسارد (48) والإيطالي ريكاردو كالافيوري (85).
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في المقابل، سجل اللاعب نوا لانغ الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (43 ).

وبهذه النتيجة العريضة، وضع آرسنال قدماً في ربع نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

ويلتقي آرسنال نظيره  بي إس في آيندهوفن مجددا في إياب نهائي دور الثمن يوم 12 آذار الجاري على ملعب الإمارات.
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