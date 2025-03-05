بعد الفوز على أتليتكو.. نجم ريال مدريد يسجد في "البرنابيو" (صور)

لفت الألماني أنطونيو روديغر نجم ريال مدريد الأنظار إليه بتصرف لافت عقب فوز فريقه على أتلتيكو مدريد في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء.



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وعقب اللقاء التقطت عدسات المصورين لقطات لـ"روديغر" وهو يسجد لله شكرا في "البرنابيو" بعد الفوز الثمين الذي حققه فريقه. وحقق ريال مدريد فوزا ثمينا 2-1 في مواجهته ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد حيث سجل لريال مدريد رودريغو في الدقيقة 4 وإبراهيم دياز في الدقيقة 55 بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليان ألفاريز في الدقيقة 32.وعقب اللقاء التقطت عدسات المصورين لقطات لـ"روديغر" وهو يسجد لله شكرا في "البرنابيو" بعد الفوز الثمين الذي حققه فريقه.

والمعروف عن اللاعب الألماني التزامه الديني التام، وحرصه الشديد على أداء فريضتي الصلاة والصيام، وعلى مشاركة المسلمين الاحتفال بالأعياد الدينية كل عام.

ومن المنتظر أن تقام مواجهة الإياب في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" يوم الـ12 مارس الجاري لحسم المتأهل للدور المقبل. (روسيا اليوم)