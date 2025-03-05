ضربة جديدة للهلال السعودي عد الصدمة الآسيوية

تلقى نادي الهلال صدمة جديدة بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في مواجهة الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت الصدمة بتعرض البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب الفريق لإصابة قوية قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة حيث تداول الجمهور عبر منصة "إكس" فيديو أثناء خروج مالكوم مصابا من المباراة بعد تدخل عنيف تعرض له في الدقائق الأخيرة.

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ولم يتم الكشف عن طبيعة إصابة مالكوم، ولكن حال غيابه، فإنه سيزيد معاناة الفريق، بسبب الإصابات المستمرة التي ضربته، وآخرها علي البليهي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.



وكان أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني كتب عبر حسابه على منصة "إكس" عن تشخيص إصابة مالكوم بأنها عبارة عن التواء في مفصل الكاحل وأوضح أن مدة الغياب تعتمد على شدة الإصابة إذ من الممكن أن تصل إلى 3 أشهر وتدخل جراحي بحسب الفحص النهائي الذي سيخضع له اللاعب. (روسيا اليوم)