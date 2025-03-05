Advertisement

رياضة

ضربة جديدة للهلال السعودي عد الصدمة الآسيوية

Lebanon 24
05-03-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1329425-638767877355374425.jpg
Doc-P-1329425-638767877355374425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى نادي الهلال صدمة جديدة بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في مواجهة الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
 
وجاءت الصدمة بتعرض البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب الفريق لإصابة قوية قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة حيث تداول الجمهور عبر منصة "إكس" فيديو أثناء خروج مالكوم مصابا من المباراة بعد تدخل عنيف تعرض له في الدقائق الأخيرة.
Advertisement
 
ولم يتم الكشف عن طبيعة إصابة مالكوم، ولكن حال غيابه، فإنه سيزيد معاناة الفريق، بسبب الإصابات المستمرة التي ضربته، وآخرها علي البليهي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكان أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني كتب عبر حسابه على منصة "إكس" عن تشخيص إصابة مالكوم  بأنها عبارة عن التواء في مفصل الكاحل وأوضح أن مدة الغياب تعتمد على شدة الإصابة إذ من الممكن أن تصل إلى 3 أشهر وتدخل جراحي بحسب الفحص النهائي الذي سيخضع له اللاعب. (روسيا اليوم) 
 
 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:00 | 2025-03-05
04:00 | 2025-03-05
02:00 | 2025-03-05
01:00 | 2025-03-05
00:30 | 2025-03-05
00:00 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24