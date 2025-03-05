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رياضة

بعد الهزيمة أمام ريال مدريد.. هكذا علّق مدرب أتلتيكو

Lebanon 24
05-03-2025 | 15:04
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أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أسفه للهزيمة بنتيجة 1-2 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، أعرب سيميوني عن أمله في قلب النتيجة خلال مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل.
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وقال: "النتيجة ليست مرضية بالتأكيد، كنا نسعى للتعادل أو الفوز، لكنني أغادر وأنا مقتنع بأن الفريق قاتل بشكل جيد، وكان بإمكاننا تقديم المزيد في اللعبتين اللتين استقبلنا فيهما الأهداف".

وأضاف: "سنواصل العمل بنفس الوتيرة استعدادا لمباراة خيتافي (في الدوري) يوم السبت القادم. وبدءا من يوم الأحد، سنبدأ التركيز على مباراة الإياب ضد ريال مدريد، التي ستكون بلا شك واحدة من أصعب المواجهات".

وعن أهمية مواجهة ريال مدريد في لقاء الإياب على ملعب أتلتيكو "واندا ميتروبوليتانو"، قال سيميوني: "سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا التي دائما ما تمنحنا الدعم الكبير. ستكون مباراة حاسمة وخطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام الأربعاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث سيحاول أتلتيكو مدريد تعويض خسارته وحجز مكانه في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
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