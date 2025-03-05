16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الهزيمة أمام ريال مدريد.. هكذا علّق مدرب أتلتيكو
Lebanon 24
05-03-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أسفه للهزيمة بنتيجة 1-2 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، أعرب سيميوني عن أمله في قلب النتيجة خلال مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل.
Advertisement
وقال: "النتيجة ليست مرضية بالتأكيد، كنا نسعى للتعادل أو الفوز، لكنني أغادر وأنا مقتنع بأن الفريق قاتل بشكل جيد، وكان بإمكاننا تقديم المزيد في اللعبتين اللتين استقبلنا فيهما الأهداف".
وأضاف: "سنواصل العمل بنفس الوتيرة استعدادا لمباراة خيتافي (في الدوري) يوم السبت القادم. وبدءا من يوم الأحد، سنبدأ التركيز على مباراة الإياب ضد ريال مدريد، التي ستكون بلا شك واحدة من أصعب المواجهات".
وعن أهمية مواجهة ريال مدريد في لقاء الإياب على ملعب أتلتيكو "واندا ميتروبوليتانو"، قال سيميوني: "سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا التي دائما ما تمنحنا الدعم الكبير. ستكون مباراة حاسمة وخطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا".
الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام الأربعاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث سيحاول أتلتيكو مدريد تعويض خسارته وحجز مكانه في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
Lebanon 24
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
02:44 | 2025-03-05
05/03/2025 02:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثالثة.. صورة تؤكد ارتباط نسرين طافش بطليق ابنة أصالة!
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثالثة.. صورة تؤكد ارتباط نسرين طافش بطليق ابنة أصالة!
01:53 | 2025-03-05
05/03/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
02:45 | 2025-03-05
05/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته
06:46 | 2025-03-05
05/03/2025 06:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التصوير توقف.. دانييلا رحمة تكشف عن تعرّضها لحادثة "بشعة": ورمت عيني وما عاد تفتح
Lebanon 24
التصوير توقف.. دانييلا رحمة تكشف عن تعرّضها لحادثة "بشعة": ورمت عيني وما عاد تفتح
07:13 | 2025-03-05
05/03/2025 07:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:06 | 2025-03-05
الأول من نوعه.. نهائي كأس العالم 2026 سيشهد حدثًا تاريخيًا (فيديو)
09:05 | 2025-03-05
ضربة جديدة للهلال السعودي عد الصدمة الآسيوية
07:00 | 2025-03-05
بعد الفوز على أتليتكو.. نجم ريال مدريد يسجد في "البرنابيو" (صور)
04:00 | 2025-03-05
50 ألف نقطة.. ليبرون جيمس يسطّر التاريخ
02:00 | 2025-03-05
بيوت للخفافيش وفنادق للحشرات في مجمع للتدريب.. هذا ما يحصل داخل نادي توتنهام
01:00 | 2025-03-05
من بينها لبنان.. إليكم الدوريات العربية الأعلى من حيث القيمة السوقية
فيديو
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 01:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
03:28 | 2025-03-04
06/03/2025 01:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
06/03/2025 01:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24