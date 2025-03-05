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رياضة

بشأن مستقبله.. مقرب من صلاح يفجر مفاجأة

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:00
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كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب سابقاً، والمقرب من محمد صلاح مهاجم ليفربول، أن النجم المصري يرغب في البقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي وتجديد عقده، على الرغم من التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق.
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ويتعين على ليفربول أن يتخذ قرارا نهائياً بشأن صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع الفريق، إذ سيكون قادراً على الانتقال إلى أي نادٍ مجاناً بنهاية الموسم.

ويعتبر ضياء السيد، الذي كان مدرب صلاح في منتخب مصر تحت 20 عامًا في 2011 وساهم في تحويله من ظهير أيسر إلى جناح، والمعروف بأنه أحد المقربين من صلاح يقول إن الكل في مصر يدعم ليفربول بسبب صلاح ويودون رؤيته ينهي مسيرته في ميرسيسايد.

وقال ضياء السيد لصحيفة "الصن" البريطانية، أعرف صلاح منذ أن كان طفلاً، وأعرف مدى صدقه كإنسان. لقد أمضى ثماني سنوات مذهلة في ليفربول، وأرقامه لا تصدق.

وأضاف: لقد كان وقته هناك مذهلاً، مع زملائه في الفريق، والمدربين الذين عمل معهم، ووسائل الإعلام، والجماهير. بالطبع، أريده أن يبقى في ليفربول. نحن في مصر نحب أن يستمر بعد هذا الموسم.

وزاد ضياء السيد: أعلم أيضًا أن صلاح يحب البقاء في ليفربول، ويحب المدينة أيضًا. إنه يود البقاء وإكمال مسيرته الكروية المذهلة. لا أريد أن أسمع أنه سينتقل إلى أي نادٍ آخر.

وأتبع: بسببه، نتابع جميعًا ليفربول، وبالنسبة لنا، هذا هو الفريق الذي نريد أن نراه أن يختم كل شيء فيه.
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