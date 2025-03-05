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رياضة

فوز ثمين.. ليفربول يوقع باريس سان جرمان في شباكه

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:30
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حقق ليفربول الإنكليزي فوزاً ثميناً على أرض مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0) في الدقائق الأخيرة من الموقعة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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وفرض البديل هارفي إيليوت نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد للقاء في الدقيقة (87).

وجاء هدف إيليوت بعد ثوانٍ من نزوله بديلاً للنجم المصري محمد صلاح مستغلاً هجمةً مرتدّةً قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

ويدين فريق "الريدز" بالكثير إلى حارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون بيكر الذي أنقذ مرماه من العديد من الفرص الخطيرة السانحة للتسجيل لا سيما في الشوط الأول للمواجهة التي بسط خلالها الفريق الباريسي سيطرة شبه كاملة لكنّ التركيز غاب عن لاعبيه.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم 11 آذار الحالي على ملعب "أنفيلد". (بي إن سبورتس)

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