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رياضة

المواجهة الألمانية في دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يحصل على العلامة الكاملة

Lebanon 24
06-03-2025 | 01:30
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حقق بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على مواطنه باير ليفركوزن 3-صفر يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل كل من هاري كين (9 و76 من ركلة جزاء) وجمال موسيالا (54) أهداف الفريق البافاري.

وبات حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير، الذي غادر المباراة مصاباً، ثاني حارس مرمى يخوض 150 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بكامل تاريخها بعد إيكر كاسياس.
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وبعد افتتاحه التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة التاسعة، أنهى كين صيامه عن التسجيل لـ301 دقيقة من اللعب في جميع المسابقات منذ 12 شباط الماضي.

وسجل الإنجليزي كين 30 هدفاً على الأقل في جميع المسابقات في 7 من آخر 11 موسماً مع الأندية. (بي إن سبورتس)
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