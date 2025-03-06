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رياضة

انتر يقترب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:30
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وضع إنتر الإيطالي قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه فاينورد الهولندي بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

وبصم الفرنسي ماركوس تورام (38) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (50) على هدفي الفريق الإيطالي.
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وشهدت المواجهة إهدار متوسط ميدان إنتر، البولندي بيوتر زييلنسكي، لركلة جزاء (65).

ومنح هذا الانتصار الثمين أسبقية هامةً للنيراتزوري قبل لقاء العودة.

وستُجرى مواجهة الإياب يوم 11 آذار الحالي على ملعب "سان سيرو".
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