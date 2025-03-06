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رياضة

كأس العرب قطر 2025.. هذا موعده

Lebanon 24
06-03-2025 | 01:00
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صادق اليوم الأربعاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موعد بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وستدور منافسات كأس العرب FIFA قطر 2025 بين 1 و18 كانون الاول 2025 على أن تكون المباريات المؤهلة لكأس العرب يومي 25 و26 تشرين الثاني. 
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كما صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موعد كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025 والذي سيدور بين 3 و25 تشرين الثاني 2025. (بي إن سبورتس)
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