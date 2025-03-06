كأس العرب قطر 2025.. هذا موعده

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صادق اليوم الأربعاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موعد بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.وستدور منافسات كأس العرب FIFA قطر 2025 بين 1 و18 كانون الاول 2025 على أن تكون المباريات المؤهلة لكأس العرب يومي 25 و26 تشرين الثاني.كما صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موعد كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025 والذي سيدور بين 3 و25 تشرين الثاني 2025. (بي إن سبورتس)