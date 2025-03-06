مدرب نجا من الموت.. ولاعب يكشف التفاصيل المثيرة

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كشف غاومي كوستا، لاعب ريال مايوركا السابق، عن واحدة من أغرب الحكايات التي عاشها خلال فترة وجوده في النادي الإسباني.وكان المدرب المكسيكي خافيير أغيري، صاحب تأثير كبير في نفوس جميع لاعبي ريال مايوركا، حيث يتذكره الجميع بحب كبير، وأحد هؤلاء اللاعبين هو غاومي كوستا، الذي يلعب الآن في صفوف ألباسيتي.ففي مقابلة مع بودكاست Offsiders، تحدث غاومي كوستا عن فترة وجوده في مايوركا وكشف عن حكاية رهيبة عاشها مع أجيري.قال كوستا: "أغيري كان شخصية خطيرة للغاية، كدت أراه يموت. ذات يوم، اختنق بقطعة خبز أثناء الإفطار، كنت أدخل لتوي ورأيته هناك، والطبيب وراءه يقوم بعملية إنعاش له".وأضاف: "لقد اختنق بالخبز وبدأ يشرب الماء، وهو ما يقوله الأطباء أنه غير مفيد. ورأيته هناك يتقيأ كل الماء من فمه؛ قلت لنفسي آنذاك (هذا الرجل يتبول من فمه)".كما اعترف لاعب ألباسيتي الحالي بحبه الكبير لمدربه المكسيكي، قائلًا: "كان قريبًا جدًا لنا. كان كالأب بالنسبة لي، كالأب الثاني. عاملني بشكل جيد جدًا".وأوضح: "كان من المدربين الذين اتصلوا بي ليطمئنوا على سلامتي وسلامة عائلتي". (goal)