لحسم صفقة ثقيلة.. باريس يلعب بورقة أسينسيو

يتخوف نادي أستون فيلا الإنكليزي، من مصير لاعبه ماركو أسينسيو، المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى نهاية الموسم الجاري.



Advertisement

أوضحت أن أستون فيلا لم يضع بندا يسمح بشراء أسينسيو في الصيف المقبل، مما سيجعل النادي الباريسي حريصا على تحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الإنكليزي بات قلقا من عدم القدرة على الاحتفاظ بأسينسيو بعد تألق اللاعب بتسجيله 5 أهداف في أول 7 مباريات منذ انضمامه في كانون الثاني الماضي.أوضحت أن أستون فيلا لم يضع بندا يسمح بشراء أسينسيو في الصيف المقبل، مما سيجعل النادي الباريسي حريصا على تحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي سيحاول استغلال حرب العروض التي ستصل للاعبه الإسباني في ظل انتهاء تعاقده مع بي إس جي في صيف العام المقبل 2026.



وختمت ماركا تقريرها بأن بي إس جي قد يستغل أسينسيو أيضا في صفقة تبادلية تسهل له ضم نجم ثقيل مثل السويدي ألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد الإنكليزي. (كووورة)