Advertisement

رياضة

لحسم صفقة ثقيلة.. باريس يلعب بورقة أسينسيو

Lebanon 24
06-03-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1329888-638768695348310860.jpg
Doc-P-1329888-638768695348310860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتخوف نادي أستون فيلا الإنكليزي، من مصير لاعبه ماركو أسينسيو، المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى نهاية الموسم الجاري.
 
 
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الإنكليزي بات قلقا من عدم القدرة على الاحتفاظ بأسينسيو بعد تألق اللاعب بتسجيله 5 أهداف في أول 7 مباريات منذ انضمامه في كانون الثاني الماضي.
Advertisement

أوضحت أن أستون فيلا لم يضع بندا يسمح بشراء أسينسيو في الصيف المقبل، مما سيجعل النادي الباريسي حريصا على تحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه.
 
ولفتت إلى أن النادي الباريسي سيحاول استغلال حرب العروض التي ستصل للاعبه الإسباني في ظل انتهاء تعاقده مع بي إس جي في صيف العام المقبل 2026.

وختمت ماركا تقريرها بأن بي إس جي قد يستغل أسينسيو أيضا في صفقة تبادلية تسهل له ضم نجم ثقيل مثل السويدي ألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد الإنكليزي. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:29 | 2025-03-06
03:00 | 2025-03-06
02:00 | 2025-03-06
01:30 | 2025-03-06
01:00 | 2025-03-06
00:30 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24