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رياضة

بالأسماء.. أكثر 30 شخصية مكروهة في عالم كرة القدم

Lebanon 24
06-03-2025 | 14:00
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أعدت مجلة FourFourTwo، قائمة بأكثر الشخصيات المكروهة في عالم كرة القدم، مشيرة إلى أن القائمة تركز على أولئك الذين يثيرون الجدل والانتقادات.
 
وضمت القائمة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، رغم كونه من أعظم اللاعبين في التاريخ، بالإضافة إلى سيب بلاتر، رئيس فيفا السابق، وميشيل بلاتيني، رئيس يويفا السابق، بسبب فضائح فساد. كما شملت القائمة أسماء بارزة مثل جوزيه مورينيو، السير أليكس فيرغسون، وهارالد شوماخر. وركّزت المجلة أيضًا على اللاعبين العنيفين مثل دينيس وايز، جوي بارتون، كيفن موسكات، وأندوني غويكوتشيا. من الشخصيات المثيرة للجدل في الدوري الإنكليزي الممتاز، تم إدراج لويس سواريز، جون تيري، دييغو كوستا، والحاج ضيوف. (ارم نيوز)
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