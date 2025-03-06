بعد غياب 17 شهرا.. نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل

استدعى مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، النجم نيمار للانضمام إلى المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد كولومبيا والأرجنتين، بعد غيابه لمدة 17 شهرًا بسبب الإصابة.

Advertisement

نيمار كان قد شارك في أول أربع مباريات بالبرازيل في التصفيات، لكنه تعرض للإصابة في الهزيمة أمام أوروغواي في تشرين الأول 2023، وهي آخر مشاركة له مع المنتخب. بعد تعافيه، سجل نيمار ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات منذ عودته إلى سانتوس في كانون الثاني.

وقائمة المدرب دوريفال جونيور لمباريات البرازيل ضمت أيضًا أسماء مثل أليسون، إيدرسون، بينتو في الحراسة، ودانيلو، ماركينيوس، غيمارايش في الدفاع، بالإضافة إلى فينيسيوس، رافينيا، ورافينيا في الهجوم.