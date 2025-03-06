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رياضة

بعد غياب 17 شهرا.. نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل

Lebanon 24
06-03-2025 | 16:00
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استدعى مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، النجم نيمار للانضمام إلى المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد كولومبيا والأرجنتين، بعد غيابه لمدة 17 شهرًا بسبب الإصابة.
 
 
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نيمار كان قد شارك في أول أربع مباريات بالبرازيل في التصفيات، لكنه تعرض للإصابة في الهزيمة أمام أوروغواي في تشرين الأول 2023، وهي آخر مشاركة له مع المنتخب. بعد تعافيه، سجل نيمار ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات منذ عودته إلى سانتوس في كانون الثاني.
 
 
وقائمة المدرب دوريفال جونيور لمباريات البرازيل ضمت أيضًا أسماء مثل أليسون، إيدرسون، بينتو في الحراسة، ودانيلو، ماركينيوس، غيمارايش في الدفاع، بالإضافة إلى فينيسيوس، رافينيا، ورافينيا في الهجوم.
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