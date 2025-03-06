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رياضة

وفاة نجم التنس الأسترالي فريد ستول

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:00
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أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس وفاة فريد ستول، بطل جراند سلام مرتين، عن عمر ناهز 86 عامًا. ووصف ستول بأنه شخصية أيقونية في عالم التنس، حيث كان جزءًا من العصر الذهبي لأستراليا في الستينيات، سواء كلاعب أو لاحقًا كمعلق رياضي.  
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حقق ستول أول ألقابه الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1965، ثم توج ببطولة أميركا المفتوحة 1966، إلى جانب فوزه بـ 10 ألقاب في منافسات زوجي الرجال وسبعة ألقاب في الزوجي المختلط. ترك ستول إرثًا كبيرًا في التنس، وسيظل تأثيره خالدًا في تاريخ الرياضة. (روسيا اليوم)
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