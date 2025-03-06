15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
وفاة نجم التنس الأسترالي فريد ستول
Lebanon 24
06-03-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس وفاة فريد ستول، بطل جراند سلام مرتين، عن عمر ناهز 86 عامًا. ووصف ستول بأنه شخصية أيقونية في عالم التنس، حيث كان جزءًا من العصر الذهبي لأستراليا في الستينيات، سواء كلاعب أو لاحقًا كمعلق رياضي.
Advertisement
حقق ستول أول ألقابه الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1965، ثم توج ببطولة أميركا المفتوحة 1966، إلى جانب فوزه بـ 10 ألقاب في منافسات زوجي الرجال وسبعة ألقاب في الزوجي المختلط. ترك ستول إرثًا كبيرًا في التنس، وسيظل تأثيره خالدًا في تاريخ الرياضة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
08:08 | 2025-03-06
06/03/2025 08:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في شهر رمضان.. نادين نسيب نجيم تستفز الجمهور برقصها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في شهر رمضان.. نادين نسيب نجيم تستفز الجمهور برقصها شاهدوا الفيديو
02:04 | 2025-03-06
06/03/2025 02:04:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تؤدي دور راقصة في الشهر الفضيل.. مي عمر ترد على انتقادات الجمهور وتوجه رسالة لزوجها
Lebanon 24
تؤدي دور راقصة في الشهر الفضيل.. مي عمر ترد على انتقادات الجمهور وتوجه رسالة لزوجها
04:01 | 2025-03-06
06/03/2025 04:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:00 | 2025-03-07
القضية تتصاعد.. هيرموسو تطالب بسجن روبياليس وتعويض أكبر في القضية المتعلقة بـ"القبلة الشهيرة"
23:30 | 2025-03-06
ستويكوفيتش يثير الجدل بصورة "بلايستيشن"!
16:00 | 2025-03-06
بعد غياب 17 شهرا.. نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل
14:14 | 2025-03-06
تضارب الأقدار: صلاح يغيب وأليسون بطل ليلة "الريدز وسان جيرمان"
14:00 | 2025-03-06
بالأسماء.. أكثر 30 شخصية مكروهة في عالم كرة القدم
10:23 | 2025-03-06
أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية عودة نيمار
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
07/03/2025 07:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
07/03/2025 07:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
07/03/2025 07:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24