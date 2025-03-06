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رياضة
ستويكوفيتش يثير الجدل بصورة "بلايستيشن"!
Lebanon 24
06-03-2025
|
23:30
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تفاعل الحارس المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش، مع مباراة فريقه السابق الفيحاء ضد الهلال، والمقررة مساء اليوم الجمعة، حيث يستضيف الفيحاء نادي الهلال، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
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ويحتل الزعيم الهلالي "وصافة" دوري روشن السعودي، برصيد 51 نقطة قبل الجولة 24؛ وبفارق 29 نقطة كاملة عن الفيحاء "الرابع عشر".
وفي هذا السياق، نشر فلاديمير ستويكوفيتش، صورة مثيرة للجدل، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام".
الصورة تظهر أحد الأطفال وهو يلعب "بلايستيشن"؛ لمباراة تجمع بين الفيحاء والهلال.
وحسب النتيجة التي ظهرت في الصورة التي نشرها ستويكوفيتش؛ فاز الفيحاء (9-0) على الهلال، قاصدا استفزاز الزعيم، أو حتى الاستهزاء به.
وطوال مسيرته مع الفيحاء، التي استمرت من 2021 إلى 2024؛ كان لستويكوفيتش العديد من التصريحات المثيرة ضد الهلال، والأندية السعودية الكبيرة.
وفوق أرضية الملعب، سبب ستويكوفيتش العديد من المشاكل لفريق الهلال؛ بل وكان الزعيم بوابته نحو أحد الألقاب التاريخية. (goal)
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