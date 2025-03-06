Advertisement

رياضة

ستويكوفيتش يثير الجدل بصورة "بلايستيشن"!

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1330119-638769223612680446.png
Doc-P-1330119-638769223612680446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفاعل الحارس المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش، مع مباراة فريقه السابق الفيحاء ضد الهلال، والمقررة مساء اليوم الجمعة، حيث يستضيف الفيحاء نادي الهلال، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
Advertisement

ويحتل الزعيم الهلالي "وصافة" دوري روشن السعودي، برصيد 51 نقطة قبل الجولة 24؛ وبفارق 29 نقطة كاملة عن الفيحاء "الرابع عشر".

وفي هذا السياق، نشر فلاديمير ستويكوفيتش، صورة مثيرة للجدل، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام".

الصورة تظهر أحد الأطفال وهو يلعب "بلايستيشن"؛ لمباراة تجمع بين الفيحاء والهلال.

وحسب النتيجة التي ظهرت في الصورة التي نشرها ستويكوفيتش؛ فاز الفيحاء (9-0) على الهلال، قاصدا استفزاز الزعيم، أو حتى الاستهزاء به.
Vladimir Stojkovic instagram

وطوال مسيرته مع الفيحاء، التي استمرت من 2021 إلى 2024؛ كان لستويكوفيتش العديد من التصريحات المثيرة ضد الهلال، والأندية السعودية الكبيرة.

وفوق أرضية الملعب، سبب ستويكوفيتش العديد من المشاكل لفريق الهلال؛ بل وكان الزعيم بوابته نحو أحد الألقاب التاريخية. (goal)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:26 | 2025-03-07
00:00 | 2025-03-07
23:00 | 2025-03-06
16:00 | 2025-03-06
14:14 | 2025-03-06
14:00 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24