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رياضة

في مواجهة ليفربول وساوثهامبتون.. صلاح يستعد لتسجيل رقم قياسي جديد

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:00
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يستعد النجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد في مباراة فريقه ليفربول ضد ساوثهامبتون المقررة غدا السبت على ملعب "آنفيلد " ضمن الجولة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وساهم "الفرعون" المصري في 12 هدفا من مباريات ليفربول الـ13 في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد" هذا الموسم بما في ذلك آخر 11 مباراة له على التوالي.
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ويحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد لمعادلة رقم إيان راش بتسجيل 10 أهداف مع ليفربول ضد ساوثهامبتون، مع إمكانية تجاوزه بتسجيل أكثر من هدف.
 
ونجح محمد صلاح في تسجيل 25 هدفا على مدار 27 مباراة خاضها الموسم الحالي ليتصدر قائمة الهدافين بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه "إيرلينغ هالاند" نجم مانشستر سيتي.

ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 67 نقطة متفوقا بفارق 13 نقطة على أرسنال صاحب الوصافة. (روسيا اليوم)
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