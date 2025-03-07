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رياضة

رياضية تحطم رقمًا عالميًا قياسيًا بسحبها طائرة! (فيديو)

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:00
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تمكنت الرياضية الإيرانية كيتي موسوي من سحب طائرة وزنها 18 طنا، لتسجل بذلك رقما قياسيا لم تحققه أي امرأة في العالم من قبل.

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء فإن الرياضية الإيرانية كيتي موسوي، وهي من مدينة تبريز، حطمت رقما قياسيا لم تحققه أي امرأة في العالم من خلال سحب طائرة وزنها 18 طنا إذ نجحت في السابق من سحب مقطورة.
 
 
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وقالت كيتي موسوي وهي رياضية وحاملة رقم قياسي في سحب الأشياء الثقيلة: كنت أتابع التدريبات الرياضية بشكل جدي منذ فترة طويلة، وتمكنت في السابق من تسجيل رقم قياسي في سحب مقطورة، لكنني كنت دائما أبحث عن تحد أكبر وقررت سحب طائرة. (روسيا اليوم)

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