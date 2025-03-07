رياضية تحطم رقمًا عالميًا قياسيًا بسحبها طائرة! (فيديو)

تمكنت الرياضية الإيرانية كيتي موسوي من سحب طائرة وزنها 18 طنا، لتسجل بذلك رقما قياسيا لم تحققه أي امرأة في العالم من قبل.



ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء فإن الرياضية الإيرانية كيتي موسوي، وهي من مدينة تبريز، حطمت رقما قياسيا لم تحققه أي امرأة في العالم من خلال سحب طائرة وزنها 18 طنا إذ نجحت في السابق من سحب مقطورة.

🟠نساء قويات يحطمن الأرقام القياسية



الرياضية الإيرانية جيتي موسوي تسجل رقما قياسيا عالميا بتحريك طائرة وزنها 18 طنا، بحسب وسائل إعلام إيرانية



وقال الرياضي:



أنا أمارس الرياضة بشكل جدي منذ فترة طويلة، وقد نجحت في السابق في تحريك شاحنة. كنت أبحث باستمرار عن تحدٍ أكثر صعوبة لنفسي… pic.twitter.com/1XYDhkTWO2 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 7, 2025 Advertisement



وقالت كيتي موسوي وهي رياضية وحاملة رقم قياسي في سحب الأشياء الثقيلة: كنت أتابع التدريبات الرياضية بشكل جدي منذ فترة طويلة، وتمكنت في السابق من تسجيل رقم قياسي في سحب مقطورة، لكنني كنت دائما أبحث عن تحد أكبر وقررت سحب طائرة. (روسيا اليوم) وقالت كيتي موسوي وهي رياضية وحاملة رقم قياسي في سحب الأشياء الثقيلة: كنت أتابع التدريبات الرياضية بشكل جدي منذ فترة طويلة، وتمكنت في السابق من تسجيل رقم قياسي في سحب مقطورة، لكنني كنت دائما أبحث عن تحد أكبر وقررت سحب طائرة. (روسيا اليوم)