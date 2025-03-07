رياضية تحطم رقمًا عالميًا قياسيًا بسحبها طائرة! (فيديو)

🟠نساء قويات يحطمن الأرقام القياسية
الرياضية الإيرانية جيتي موسوي تسجل رقما قياسيا عالميا بتحريك طائرة وزنها 18 طنا، بحسب وسائل إعلام إيرانية
وقال الرياضي:
أنا أمارس الرياضة بشكل جدي منذ فترة طويلة، وقد نجحت في السابق في تحريك شاحنة. كنت أبحث باستمرار عن تحدٍ أكثر صعوبة لنفسي… pic.twitter.com/1XYDhkTWO2
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 7, 2025
🟠نساء قويات يحطمن الأرقام القياسية
الرياضية الإيرانية جيتي موسوي تسجل رقما قياسيا عالميا بتحريك طائرة وزنها 18 طنا، بحسب وسائل إعلام إيرانية
وقال الرياضي:
أنا أمارس الرياضة بشكل جدي منذ فترة طويلة، وقد نجحت في السابق في تحريك شاحنة. كنت أبحث باستمرار عن تحدٍ أكثر صعوبة لنفسي… pic.twitter.com/1XYDhkTWO2