قائمة أسرع لاعبي دوري الأبطال: هالاند يتفوق على مبابي وحكيمي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة تضم أسرع عشرة لاعبين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث شهدت تواجد نجمين عربيين بجانب النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي. تصدر مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند القائمة بسرعة قصوى بلغت 36.9 كم في الساعة، ليثبت تفوقه البدني في دوري أبطال أوروبا.

ولكن المفاجأة الحقيقية كانت بتواجد نجم آخر لمانشستر سيتي في المركز الرابع في القائمة وهو البرتغالي ماتيوس نونيز (36.3 كم/س)، خلف كل من الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي.

كما ضمت القائمة المغربي شمس الدين طالبي المحترف في صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي، حيث بلغت سرعته القصوى 35.9 كم/س.

وفيما يلي قائمة أسرع عشرة لاعبين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم: 10- الأوزبكي عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي) – 35.6 كم/س. 9- الغاني إبراهيم عثمان (فينورد) – 35.6 كم/س. 8- الدنماركي آدم داغيم (سالزبورغ) – 35.6 كم/س. 7- المغربي شمس الدين طالبي (كلوب بروج) – 35.9 كم/س. 6- الألماني نيكولاس كوهن (سيلتيك) – 35.9 كم/س. 5- ماما بالدي من غينيا بيساو (بريست) – 36.1 كم/س. 4- البرتغالي ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي) – 36.3 كم/س. 3- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) – 36.4 كم/س. 2- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 36.5 كم/س. 1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 36.9 كم/س.