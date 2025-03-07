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رياضة

فقد قدرته على الوقوف أو المشي.. بطل الفنون القتالية المختلطة يتعرض لإصابة خطيرة

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:30
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أعلن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي ألكسندر إميليانينكو، اليوم الجمعة، أنه سيخضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابته بفتق في الفقرات العنقية تسبب له في شلل جزئي بالساقين.

وكشف إميليانينكو (43 عاما) عن تفاصيل إصابته لوكالة تاس قائلا: "أثناء سفري، شعرت بتنميل مفاجئ في ساقي. اتضح أن الفتق في الفقرة العنقية ضغط على الأعصاب الشوكية، مما أدى إلى فقدان كامل للقدرة على الوقوف أو المشي".
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وأضاف "حاليا، أستخدم كرسيا متحركا للتنقل، لكني أؤكد أنني في حالة صحية جيدة، وأثق بأن الأطباء سيستعيدون لي عافيتي".

وأوضح المقاتل الروسي أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف نخبة من الخبراء في أحد المعاهد الطبية المتخصصة في موسكو، مؤكدا "الأمور ليست سيئة كما تبدو، وأنا متفائل بالعودة أقوى مما كنت".

وأشار المقاتل الروسي إلى أنه سيحتاج إلى 10 أشهر من إعادة التأهيل لذلك تم إلغاء نزاله المقبل ضد المدون أرتيوم تاراسوف.

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