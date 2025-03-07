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رياضة

الجودو اللبناني يتألق بدعم Betarabia

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:04
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تواصل Betarabia تعزيز حضورها في الساحة الرياضية اللبنانية من خلال دعمها المستمر لرياضة الجودو، التي تعد جزءًا أساسيًا من رؤيتها للنهوض بالرياضة في لبنان.
 
 
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للاتحاد اللبناني للجودو فرانسوا سعادة، أن الرياضة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما جعل دعم القطاع الخاص أمرًا ضروريًا لاستمرار تطوير الرياضيين المحليين.
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في هذا السياق، قدمت Betarabia دعمًا استثنائيًا من خلال رعاية بطولة "Grand Prix Betarabia" للجودو، التي تم بثها مباشرة عبر قناة MTV، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين المحليين. كما تم تقديم جوائز مالية للفائزين، ما يشجعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.
 
 
 
 
 
وأوضح سعادة أن البطولة ركزت هذا العام على المنافسات المحلية، لكن Betarabia تخطط لتوسيع الحدث ليصبح دوليًا قريبًا، مما يمنح الرياضيين اللبنانيين فرصة التنافس مع أبطال عالميين. وأضاف أن الشركة تعهدت بأن تكون الراعي الرسمي لأي بطولة آسيوية أو عربية للجودو تُقام في لبنان، مما يعزز موقع لبنان على الخريطة الرياضية الدولية. كما أشار إلى أن الدعم المستمر من Betarabia أسهم في تأمين مشاركة متميزة للبنان في أولمبياد باريس 2024، مما يبرز أهمية الرعاية الرياضية في تنمية المواهب اللبنانية وإيصالها إلى الساحات العالمية.
 
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