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رياضة
بطولة الطائرة: فوز سابع لبلاط والبترون وأول لحبوب
Lebanon 24
07-03-2025
|
16:04
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احتفظ الشبيبة العاملة بلاط (جبيل) بسجله نظيفا من الخسارة، وألحق بسبيدبول شكا حامل اللقب الموسم الماضي، خسارة ثانية بفوزه عليه 3 - 1 (الاشواط 23 - 25، 25 - 14، 25 - 22، 25 - 20)
في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة حامات بساحل البترون، في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.
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قاد المباراة الحكمان الدوليان الياس وهبه وبسام الجميل.
وحقق الشباب البترون المتصدر فوزه السابع توالياً على مضيفه الزهراء الميناء طرابلس 3 - 0 (الاشواط 25 - 16، 25 - 16، 25 - 14)
في قاعة الميناء الرياضية بطرابلس.
قاد المباراة الحكمان الدوليان مصطفى جراد ومحمد ياسين.
وفي قاعة كارلوس سليم بقرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية في جبيل، حقق الرياضي حبوب فوزا اول على ضيفه الرسالة الصرفند 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 21، 25 - 22).
قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع وجويل القوبا.
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