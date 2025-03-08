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رياضة

صلاح كان على وشك مغادرة ليفربول.. ولكن لحظة واحدة غيّرت قراره

Lebanon 24
08-03-2025 | 01:00
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أوردت تقارير صحافية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي كان على وشك مغادرة فريقه الصيف الماضي، قبل أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة بعد رحيل الألماني يورغن كلوب عن الفريق الواقع في ميرسيسايد.
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ويتمتع صلاح بأفضل موسم في مسيرته منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 17 في الدوري الإنكليزي الممتاز ليساهم في تصدر فريقه الترتيب تحت قيادة أرني سلوت.

وأفادت ديلي ميل نقلاً عن سلافان بيليتش مدرب وست هام السابق، أن صلاح كاد يدير ظهره لفريقه العام الماضي.

وأوضح مدرب وست هام السابق أن صلاح لم يكن سعيدًا خلال الأشهر الأخيرة ليورغن كلوب مدرب الفريق السابق في ميرسيسايد، لكنه اختار البقاء عندما رحل الألماني في نهاية الموسم الماضي.

وأضاف بيليتش: لقد كان هناك بالتأكيد تغيير هذا الموسم تحت قيادة أرني سلوت، أعلم أنه لم يكن سعيدًا تحت قيادة كلوب وكنا نتوقع رحيله.

ولا يبدو مستقبل صلاح واضحاً هذا الموسم أيضاً في ظل قرب انتهاء عقده، إذ لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع ناديه على التجديد، وسيكون قادراً على الرحيل مجاناً عند نهاية الموسم.

وزاد صلاح الضغط على إدارة ليفربول بتألقه هذا الموسم، إذ بات سادس هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز عبر تاريخه، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي ناديه التاريخيين.(العربية)

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