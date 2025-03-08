19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح كان على وشك مغادرة ليفربول.. ولكن لحظة واحدة غيّرت قراره
Lebanon 24
08-03-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت تقارير صحافية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي كان على وشك مغادرة فريقه الصيف الماضي، قبل أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة بعد رحيل الألماني يورغن كلوب عن الفريق الواقع في ميرسيسايد.
Advertisement
ويتمتع صلاح بأفضل موسم في مسيرته منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 17 في الدوري الإنكليزي الممتاز ليساهم في تصدر فريقه الترتيب تحت قيادة أرني سلوت.
وأفادت ديلي ميل نقلاً عن سلافان بيليتش مدرب وست هام السابق، أن صلاح كاد يدير ظهره لفريقه العام الماضي.
وأوضح مدرب وست هام السابق أن صلاح لم يكن سعيدًا خلال الأشهر الأخيرة ليورغن كلوب مدرب الفريق السابق في ميرسيسايد، لكنه اختار البقاء عندما رحل الألماني في نهاية الموسم الماضي.
وأضاف بيليتش: لقد كان هناك بالتأكيد تغيير هذا الموسم تحت قيادة أرني سلوت، أعلم أنه لم يكن سعيدًا تحت قيادة كلوب وكنا نتوقع رحيله.
ولا يبدو مستقبل صلاح واضحاً هذا الموسم أيضاً في ظل قرب انتهاء عقده، إذ لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع ناديه على التجديد، وسيكون قادراً على الرحيل مجاناً عند نهاية الموسم.
وزاد صلاح الضغط على إدارة ليفربول بتألقه هذا الموسم، إذ بات سادس هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز عبر تاريخه، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي ناديه التاريخيين.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)
Lebanon 24
"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)
04:07 | 2025-03-07
07/03/2025 04:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
10:46 | 2025-03-07
07/03/2025 10:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. لقطة رومانسية تجمع الفنان اللبناني الشهير وزوجته (صورة)
Lebanon 24
كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. لقطة رومانسية تجمع الفنان اللبناني الشهير وزوجته (صورة)
04:43 | 2025-03-07
07/03/2025 04:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"المفاوضة المليونيرة".. هذه أبرز المعلومات عن إبنة إبراهيم حويجة المتّهم باغتيال كمال جنبلاط
Lebanon 24
"المفاوضة المليونيرة".. هذه أبرز المعلومات عن إبنة إبراهيم حويجة المتّهم باغتيال كمال جنبلاط
05:40 | 2025-03-07
07/03/2025 05:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2025-03-08
بالفيديو... ترامب يحصل على مفتاح كأس العالم للأندية
03:00 | 2025-03-08
بعدما اختار "لا روخا" بدلا من المغرب.. مسؤول إسباني ينصح يامال بالابتعاد عن والده
00:34 | 2025-03-08
صيام اللاعبين في رمضان.. هذا ما قرره كلّ من الاتحاد الفرنسي والانكليزي
23:00 | 2025-03-07
"أنت قبيح".. رونالدو لشبيهه التركي: لا تشبهني (فيديو)
16:04 | 2025-03-07
بطولة الطائرة: فوز سابع لبلاط والبترون وأول لحبوب
16:00 | 2025-03-07
لهذا السبب.. ميسي يغيب عن مباراة إنتر ميامي أمام كافاليير
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
03:03 | 2025-03-08
08/03/2025 11:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
03:00 | 2025-03-08
08/03/2025 11:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-03-08
08/03/2025 11:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24