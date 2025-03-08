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رياضة
بعدما اختار "لا روخا" بدلا من المغرب.. مسؤول إسباني ينصح يامال بالابتعاد عن والده
Lebanon 24
08-03-2025
|
03:00
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قدم المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني ألبرت لوكي نصيحة للنجم لامين يامال بالاستماع إلى والدته لمواصلة النجاح في مسيرته الكروية بعدما اختار الشاب اللعب لـ "لا روخا" بدلا من المغرب.
وكشف ألبرت لوكي المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني لبرنامج "إل لارغيرو" على قناة كادينا سير عن كيفية إقناع لامين يامال باللعب للمنتخب الإسباني في حين أنه كان بإمكانه تمثيل المغرب قائلا: إنها ليست قضية بسيطة، مدرب المغرب حضر له عن قصد، ولكن عندما تحدثنا معه قال لي أريد أن أكون بطلاً لأوروبا، أتعرض لضغوط من كل الجهات ولكنني أريد اللعب لإسبانيا.
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وأضاف لوكي: قضية والد يامال كانت أكثر تعقيداً، لقد أخبرني بأشياء كان من الأفضل عدم البوح بها. والدته هي أكثر شخص يجب أن يعتمد عليه لامين.
وكان يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة قريبا جدا من اللعب لمنتخب المغرب لولا إصرار والده على تمثيل الفريق الأوروبي حسب حديث.
وولد يامال لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، في مدينة ماتارو التي تبعد 30 كيلومترا عن برشلونة وانضم إلى الأخير في سن السابعة من عمره، انطلق اللاعب المعجزة إلى صفوف المحترفين على يد تشافي وهو في سن الـ15 قبل 3 أعوام فقط واستمر في تحطيم الأرقام القياسية بما فيها أنه أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني وأصغر لاعب يمثل إسبانيا ويسجل بألوان "لاروخا" الذي حقق برفقته بطولة كأس أوروبا الأخيرة، ولعب معه 17 مباراة حتى الآن كانت الأولى في 2023.(العربية)
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