Advertisement

رياضة

بعدما اختار "لا روخا" بدلا من المغرب.. مسؤول إسباني ينصح يامال بالابتعاد عن والده

Lebanon 24
08-03-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1330544-638770010357986700.jpg
Doc-P-1330544-638770010357986700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني ألبرت لوكي نصيحة للنجم لامين يامال بالاستماع إلى والدته لمواصلة النجاح في مسيرته الكروية بعدما اختار الشاب اللعب لـ "لا روخا" بدلا من المغرب.

وكشف ألبرت لوكي المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني لبرنامج "إل لارغيرو" على قناة كادينا سير عن كيفية إقناع لامين يامال باللعب للمنتخب الإسباني في حين أنه كان بإمكانه تمثيل المغرب قائلا: إنها ليست قضية بسيطة، مدرب المغرب حضر له عن قصد، ولكن عندما تحدثنا معه قال لي أريد أن أكون بطلاً لأوروبا، أتعرض لضغوط من كل الجهات ولكنني أريد اللعب لإسبانيا.
Advertisement

وأضاف لوكي: قضية والد يامال كانت أكثر تعقيداً، لقد أخبرني بأشياء كان من الأفضل عدم البوح بها. والدته هي أكثر شخص يجب أن يعتمد عليه لامين.

وكان يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة قريبا جدا من اللعب لمنتخب المغرب لولا إصرار والده على تمثيل الفريق الأوروبي حسب حديث.

وولد يامال لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، في مدينة ماتارو التي تبعد 30 كيلومترا عن برشلونة وانضم إلى الأخير في سن السابعة من عمره، انطلق اللاعب المعجزة إلى صفوف المحترفين على يد تشافي وهو في سن الـ15 قبل 3 أعوام فقط واستمر في تحطيم الأرقام القياسية بما فيها أنه أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني وأصغر لاعب يمثل إسبانيا ويسجل بألوان "لاروخا" الذي حقق برفقته بطولة كأس أوروبا الأخيرة، ولعب معه 17 مباراة حتى الآن كانت الأولى في 2023.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-03-08
01:00 | 2025-03-08
00:34 | 2025-03-08
23:00 | 2025-03-07
16:04 | 2025-03-07
16:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24