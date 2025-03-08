بالفيديو... ترامب يحصل على مفتاح كأس العالم للأندية

قام السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة باستعراض التصميم الجديد لرمز كأس العالم للأندية الذي سيقام في الولايات المتحدة الصيف المقبل، وذلك خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وظهر ترامب من جديد في حدث كأس العالم للأندية بعدما ألقى كلمة خلال شهر كانون الأول الماضي في حفل سحب القرعة في نيويورك.



وبعد فترة من التكهنات حول قدرة الاتحاد الدولي للعبة على إنجاح تنظيم المسابقة في صيغتها الموسعة، سلبت مسابقة مونديال الأندية إعجاب كل المتابعين من أسبوع إلى آخر ومع اقتراب موعد انطلاقها، وخصوصا بعد أن نظم الفيفا جولة لرمز كأس البطولة في مختلف الدول التي تشارك أنديتها في الحدث العالمي.



ومساء أمس الجمعة استعرض جياني إنفانتينو أمام دونالد ترامب تصميم رمز كأس العالم للأندية والذي يتكون من درع البطولة مع مفتاح ذهبي رائع تسلّمه ترامب من رئيس الفيفا.

رئيس الفيفا يكشف عن تصميم جديد لكأس بطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام في أمريكا بعام 2025.



مفتاح الكأس سيكون مع الرئيس ترامب، وسيسلمه للبطل الفائز بالبطولة. pic.twitter.com/FHn3BCliAv — أخبار قناة 24 السعودية (@saudi24tv) March 7, 2025 Advertisement

ويسمى ذلك المفتاح الذهبي، "مفتاح كأس العالم للأندية" وسيظل مع الرئيس الأميركي حتى يوم 13 تموز ، موعد الدور النهائي للبطولة، وسيسلّمه ترامب بنفسه لقائد الفريق المتوج باللقب.

وفي النسخة المستحدثة من مونديال الأندية التي تضم 32 ناديًا، ستكون كرة القدم العربية ممثلة بـ 5 أندية وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي من قارة إفريقيا والعين الإماراتي والهلال السعودي من قارة آسيا.



وينال الأهلي المصري شرف قص شريط افتتاح البطولة من خلال مواجهة تجمعه بإنتر ميامي الأمريكي، ضمن المجموعة الأولى يوم 15 حزيران المقبل، فيما يقام النهائي يوم 13 تموز في نيويورك.(إرم)



