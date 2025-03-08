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رياضة

رونالدو يسجل رقما تاريخيا جديدا (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2025 | 09:00
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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ برقم جديد، بعدما سجل هدفا في تعادل فريقه النصر مع الشباب 2-2 في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين أمس الجمعة.
 
وسجل رونالدو البالغ من العمر 40 عاما، الهدف الثاني للنصر في شباك الشباب، ليصبح هذا الهدف هو رقم 926 في مسيرته الكروية الطويلة، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب البرتغال.
 
وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذا الهدف هو رقم 463 الذي يسجله النجم البرتغالي بعد تجاوزه حاجز الـ30 عاما من عمره.
 
وبذلك، يعادل "صاروخ ماديرا" عدد الأهداف التي سجلها قبل بلوغه حاجز الـ30 عاما، والتي وصلت أيضا إلى 463 هدفا.

ويتطلع رونالدو، الهداف التاريخي لكرة القدم، إلى تحقيق حلمه بالوصول إلى رقم ألف هدف في مسيرته قبل الاعتزال. (روسيا اليوم) 
 
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