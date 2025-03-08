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رياضة

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامبتون

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:11
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يستضيف نادي ليفربول نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وأعلن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، تشكيلة "الريدز" الأساسية لخوض المباراة، حيث سيقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم الفريق، ويسانده الأوروغوياني داروين نونيز، والكولومبي لويس دياز.
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وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس

الوسط: ريان غرافنبرخ، حونز، سوبوسلاي

الهجوم: صلاح، نونيز، دياز. (روسيا اليوم) 
 

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