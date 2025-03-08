صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامبتون

يستضيف نادي ليفربول نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأعلن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، تشكيلة "الريدز" الأساسية لخوض المباراة، حيث سيقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم الفريق، ويسانده الأوروغوياني داروين نونيز، والكولومبي لويس دياز.وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:حراسة المرمى: أليسونالدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاسالوسط: ريان غرافنبرخ، حونز، سوبوسلايالهجوم: صلاح، نونيز، دياز. (روسيا اليوم)