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رياضة

بطولة لبنان في كرة القدم.. فوز الصفاء والساحل والعهد

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:58
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حقق الصفاء الوصيف فوزه الثامن على مضيفه الشباب الغازية وصيف القاع برباعية نظيفة 4 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في مدينة أنصار الجنوبية، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم.
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سجل للصفاء علي قصاص وجيروم ايتامي ورودني مايكل واسلام بطران في الدقائق 44 و 45 + 2 و 54 و 64.

ورفع الصفاء رصيده الى 25 نقطة، في مقابل خمس نقاط للغازية.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، حقق شباب الساحل فوزه الرابع على البرج بثلاثية بيضاء 3 - 0. وسجل للساحل هادي دكور والنيجيري صمد قادري وسعيد سعد في الدقائق 25 و 45 + 1 و 55.

ورفع الساحل رصيده الى 13 نقطة، في مقابل ثلاث نقاط للبرج.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق العهد بطل لبنان تسع مرات فوزه السابع على الراسينغ بيروت الذي عانى خسارته الرابعة 4 - 0.

سجل للعهد مصطفى الشمعة خطأ في مرمى فريقه وحسن عز الدين وزين فران ومحمود زبيب في الدقائق 12 و 55 و63 و 65.

ورفع العهد رصيده الى 22 نقطة، في مقابل سبع نقاط للراسينغ.
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