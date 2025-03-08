حالة وفاة تؤجل مباراة برشلونة

Advertisement

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، تأجيل مباراته التي كانت مقررة، السبت، أمام أوساسونا، وذلك بسبب وفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينيارو جارسيا.وفي بيان رسمي عبر منصة (إكس)، عبّر النادي عن بالغ الأسى لرحيل الطبيب، مؤكدًا أن المباراة سيتم تحديد موعد جديد لها لاحقًا.كما أصدرت رابطة الدوري الإسباني (LaLiga) بيانًا تنعى فيه الطبيب الراحل، مشيرةً إلى أن القرار النهائي بشأن موعد المباراة سيتحدد بناءً على قرار القاضي الرياضي المختص.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ57 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ54 نقطة.وتُستكمل مباريات الجولة السابعة والعشرين يوم الأحد، بمواجهات قوية أبرزها لقاء ريال مدريد مع رايو فايكانو، فيما تختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة إسبانيول أمام جيرونا. (الحرة)