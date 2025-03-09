كم هدفًا يحتاج الفرعون المصري ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟

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ارتقى النجم المصري محمد صلاح إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، بعد تسجيله هدفين خلال فوز فريقه على ساوثهامبتون 3-1 في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 243 هدفًا متجاوزًا أسطورة النادي جوردون هودسون الذي سجل 241 هدفًا، ليصبح ثالث أعظم هداف في تاريخ ليفربول، خلف كل من إيان راش الذي سجل 346 هدفًا وروجر هانت الذي سجل 285 هدفًا.كم يحتاج صلاح ليصبح الهداف التاريخي؟يحتاج النجم المصري إلى تسجيل 43 هدفًا لتجاوز روجر هانت وانتزاع المركز الثاني، بينما تفصله 104 أهداف عن تحطيم الرقم القياسي للأسطورة إيان راش.على الرغم من اقتراب عقد صلاح من نهايته في حزيران المقبل وعدم توصله بعد إلى اتفاق للتجديد، إلا أن فرصه في الوصول إلى المركز الثاني تبدو كبيرة إذا استمر مع ليفربول لموسم آخر على الأقل. أما تحطيم رقم راش، فيبقى تحديًا صعبًا لكنه ليس مستحيلًا.أفضل عشرة هدافين في تاريخ ليفربولإيان راش – 346 هدفًا في 660 مباراةروجر هانت – 285 هدفًا في 492 مباراةمحمد صلاح – 243 هدفًا في 390 مباراةجوردون هودسون – 241 هدفًا في 377 مباراةبيلي ليدل – 228 هدفًا في 534 مباراةستيفن جيرارد – 186 هدفًا في 710 مباراةروبي فاولر – 183 هدفًا في 369 مباراةكيني دالغليش – 172 هدفًا في 515 مباراةمايكل أوين – 158 هدفًا في 297 مباراةهاري شامبيرس – 151 هدفًا في 393 مباراة