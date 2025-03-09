في يوم المرأة.. رسالة عاطفية من كريستيانو رونالدو لـ 6 سيدات فمن هن؟

Advertisement

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة خاصة إلى 6 سيدات وفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به نساء العالم في الثامن من مارس من كل عام.ونشر "الدون" صورة له مع شريكته المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" قال فيها: "إلى النساء الرائعات في حياتي، جيو، وبناتي، ووالدتي، وأخواتي، شكرا لقوتكن وحبكن، أنتن مصدر إلهامي كل يوم، يوم عالمي سعيد لكن في يوم المرأة".وفي كل مرة يجير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجاحات الكبيرة التي حققها في حياته إلى زوجته روجينا وبناته ووالدته ووشقيقاته، ويعتبر لولا وقفتهم خلفه لما تحققت أحلامه ولا حتى نجاحاته.ومن المعروف عن النجم البرتغالي ارتباطه بشكل كبير بعائلته وخاصة صديقته جورجينا ووالدته كما يظهر في كل المناسبات العامة والخاصة وحتى خلال تكريمه بجوائز مختلفة في مشواره الكروي.يذكر أن قائد النصر السعودي سجل هدفا في شباك الشباب الجمعة الماضي وهو الهدف الـ18 له في الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم. (روسيا اليوم)