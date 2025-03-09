Advertisement

رياضة

في يوم المرأة.. رسالة عاطفية من كريستيانو رونالدو لـ 6 سيدات فمن هن؟

Lebanon 24
09-03-2025 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1330926-638771036819593622.jpeg
Doc-P-1330926-638771036819593622.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة خاصة إلى 6 سيدات وفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به نساء العالم في الثامن من مارس من كل عام.

ونشر "الدون" صورة له مع شريكته المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" قال فيها: "إلى النساء الرائعات في حياتي، جيو، وبناتي، ووالدتي، وأخواتي، شكرا لقوتكن وحبكن، أنتن مصدر إلهامي كل يوم، يوم عالمي سعيد لكن في يوم المرأة".
Advertisement


وفي كل مرة يجير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجاحات الكبيرة التي حققها في حياته إلى زوجته روجينا وبناته ووالدته ووشقيقاته، ويعتبر لولا وقفتهم خلفه لما تحققت أحلامه ولا حتى نجاحاته.


ومن المعروف عن النجم البرتغالي ارتباطه بشكل كبير بعائلته وخاصة صديقته جورجينا ووالدته كما يظهر في كل المناسبات العامة والخاصة وحتى خلال تكريمه بجوائز مختلفة في مشواره الكروي.

يذكر أن قائد النصر السعودي سجل هدفا في شباك الشباب الجمعة الماضي وهو الهدف الـ18 له في الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم. (روسيا اليوم)

رياضة

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:43 | 2025-03-09
04:17 | 2025-03-09
00:00 | 2025-03-09
16:22 | 2025-03-08
14:03 | 2025-03-08
11:58 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24