في موقف نادر.. صلاح يطلب قميص لاعب ساوثهامبتون (فيديو)

واحده من اجمل لقطات اليوم
احد لاعبين ساوثهامبتون طلب قميص محمد صلاح قبل المباراة، صلاح وعده انه سيعطيه القميص بعد المباراة
بعد المباراة طلب 3 لاعبين اخرين القميص ولكن صلاح رفض بسبب الوعد الذي اعطاه
كذلك طلب صلاح قميص اللاعب كنوع من الاحترام المتبادل❤️pic.twitter.com/whqjItxHK5
— Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) March 8, 2025
واحده من اجمل لقطات اليوم
احد لاعبين ساوثهامبتون طلب قميص محمد صلاح قبل المباراة، صلاح وعده انه سيعطيه القميص بعد المباراة
بعد المباراة طلب 3 لاعبين اخرين القميص ولكن صلاح رفض بسبب الوعد الذي اعطاه
كذلك طلب صلاح قميص اللاعب كنوع من الاحترام المتبادل❤️pic.twitter.com/whqjItxHK5