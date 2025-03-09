في موقف نادر.. صلاح يطلب قميص لاعب ساوثهامبتون (فيديو)

ظهر النجم المصري محمد صلاح في لقطة مميزة عقب مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد".



وقد أحرز محمد صلاح هدفين ليقود "الريدز" للفوز بعد أن سجل داروين نونيز هدفا، وأحرز ويليام سمالبون هدف ساوثهامبتون.



وكان أحد لاعبي ساوثهامبتون طلب قميص محمد صلاح قبل المباراة، صلاح وعده بأنه سيعطيه القميص بعد المباراة لكن المفاجأة أنه بعد المباراة طلب 3 لاعبين آخرين القميص ولكن صلاح رفض بسبب الوعد الذي أعطاه للاعب الأول.





وأظهرت الكاميرات أيضا "الفرعون" المصري وهو يطالب ألبرت غرونبيك مهاجم ساوثهامبتون بالحصول على قميصه كنوع من التقدير، وسرعان ما خلع اللاعب قميصه وأعطاه لمحمد صلاح بعد أن فعل المصري الأمر نفسه.





وبعد ثنائيته في شباك ساوثهامبتون رفع محمد صلاح رصيده إلى الهدف رقم 27 في قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. (روسيا اليوم)

واحده من اجمل لقطات اليوم



احد لاعبين ساوثهامبتون طلب قميص محمد صلاح قبل المباراة، صلاح وعده انه سيعطيه القميص بعد المباراة



بعد المباراة طلب 3 لاعبين اخرين القميص ولكن صلاح رفض بسبب الوعد الذي اعطاه



كذلك طلب صلاح قميص اللاعب كنوع من الاحترام المتبادل❤️pic.twitter.com/whqjItxHK5 — Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) March 8, 2025 Advertisement