مدافع مانشستر سيتي السابق يكشف عن حلم محمد صلاح الذي تحقق في ليفربول

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واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تسجيله هدفين خلال فوز فريقه ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 28 ليعزز مكانته بين أعظم الهدافين في التاريخ.وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما بعد قضائه فترة إعارة من تشيلسي إلى فيورنتينا زامل فيها ريتشاردز وكان الفرعون المصري يحكي له كل ما يحلم به.وكشف مدافع مانشستر سيتي السابق عن كواليس ما قاله الجناح الأيمن لنادي ليفربول له خلال فترة تواجدهما معا في نادي فيورنتينا.وقال ريتشاردز في تصريحات عبر برنامج "Match Of The Day": "نتحدث عن محمد صلاح كثيرا، لاعب مذهل، يخطف الأنفاس، وعندما أقول إنه يخطف الأنفاس، فليس لأنه يقدم أداء رائعا طوال الوقت لكن لأنه يسجل الأهداف باستمرار، حاسم بقوة لفريقه ليفربول يعاقب خصومه في كل فرصة تسنح له لهز الشباك".وأتم: "عندما كنا في فيورنتينا، كان دائما يقول إن حلمه هو اللعب مع ليفربول، والآن هو يعيش حلمه هناك ويقدم أداء مذهلا".ورفع صلاح رصيده إلى 184 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة متساويا مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي. (روسيا اليوم)