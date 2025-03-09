صلاح نحو القمة.. ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي يشهد تغييرات

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تجاوز نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح حدود كونه مجرد لاعب كرة قدم، ليصبح رمزا بارزا في تاريخ اللعبة.ففي موسمه الحالي مع نادي ليفربول، يستمر "الفرعون المصري" في إبهار العالم بإبداعاته وأهدافه الاستثنائية في مختلف المسابقات المحلية والقارية.وبتسجيله هدفين جديدين في مرمى ساوثهامبتون خلال الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي أمس السبت، رفع صلاح رصيده التهديفي إلى 184 هدفا، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"البريميرليغ"، معادلا رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق.والآن، يفصل صلاح ثلاثة أهداف فقط عن معادلة رقم أندي كول، أسطورة مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي برصيد 187 هدفا.ولا يتوقف طموح صلاح عند هذا الحد، فالنجم المصري يقترب شيئا فشيئا من معانقة المركز الثالث الذي يحتله واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والدوري الإنكليزي، برصيد 208 أهداف، فيما يفصله عن هاري كين، مهاجم توتنهام السابق صاحب المركز الثاني (213 هدفا)، 29 هدفا.أما الرقم القياسي المطلق في الدوري الإنكليزي المسجل باسم آلان شيرر (260 هدفا)، فلا يزال يعتبر تحديا كبيرا، لكن مع استمرار صلاح في التألق، تبقى الاحتمالات مفتوحة أمام جيل جديد من المشجعين لمشاهدة التاريخ يصنع أمام أعينهم.وفي ما يلي قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإنكليزي:10- جيرمان ديفو – 162 هدفا9- روبي فاولر – 163 هدفا8- تييري هنري – 175 هدفا7- فرانك لامبارد – 177 هدفا5= سيرجيو أغويرو – 184 هدفا5- محمد صلاح – 184 هدفا4- أندي كول – 187 هدفا3- واين روني – 208 أهداف2- هاري كين – 213 هدفا1- آلان شيرر – 260 هدفًا