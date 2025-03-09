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رياضة

صلاح نحو القمة.. ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي يشهد تغييرات

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:22
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تجاوز نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح حدود كونه مجرد لاعب كرة قدم، ليصبح رمزا بارزا في تاريخ اللعبة.

ففي موسمه الحالي مع نادي ليفربول، يستمر "الفرعون المصري" في إبهار العالم بإبداعاته وأهدافه الاستثنائية في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
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وبتسجيله هدفين جديدين في مرمى ساوثهامبتون خلال الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي أمس السبت، رفع صلاح رصيده التهديفي إلى 184 هدفا، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"البريميرليغ"، معادلا رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق.

والآن، يفصل صلاح ثلاثة أهداف فقط عن معادلة رقم أندي كول، أسطورة مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي برصيد 187 هدفا.

ولا يتوقف طموح صلاح عند هذا الحد، فالنجم المصري يقترب شيئا فشيئا من معانقة المركز الثالث الذي يحتله واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والدوري الإنكليزي، برصيد 208 أهداف، فيما يفصله عن هاري كين، مهاجم توتنهام السابق صاحب المركز الثاني (213 هدفا)، 29 هدفا.

أما الرقم القياسي المطلق في الدوري الإنكليزي المسجل باسم آلان شيرر (260 هدفا)، فلا يزال يعتبر تحديا كبيرا، لكن مع استمرار صلاح في التألق، تبقى الاحتمالات مفتوحة أمام جيل جديد من المشجعين لمشاهدة التاريخ يصنع أمام أعينهم.

وفي ما يلي قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإنكليزي:

10- جيرمان ديفو – 162 هدفا

9- روبي فاولر – 163 هدفا

8- تييري هنري – 175 هدفا

7- فرانك لامبارد – 177 هدفا

5= سيرجيو أغويرو – 184 هدفا

5- محمد صلاح – 184 هدفا
4- أندي كول – 187 هدفا

3- واين روني – 208 أهداف

2- هاري كين – 213 هدفا

1- آلان شيرر – 260 هدفًا
 
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