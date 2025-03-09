لانس يفوز بصعوبة على مارسيليا في الدوري الفرنسي

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(الاناضول)

منح الفرنسي من أصل مغربي نائل يونس العيناوي فريق لانس فوزا صعبا أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا بهدف دون رد، السبت، على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة 25 لمسابقة الدوري الفرنسي.وسجل العيناوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من هجمة مرتدة سريعة، وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله الكولومبي ديفر ماشادو.وحرم لانس بهذا الفوز، مارسيليا من ملاحقة المتصدر باريس سان جيرمان وتقليص فارق النقاط، ليقرب الأخير بشدة من الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الرابعة تواليا.وتجمد رصيد فريق الجنوب الفرنسي عند 49 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة خلف باريس سان جيرمان، وبات مهددا بفقدان الوصافة من جانب نيس، المتحفز، وصاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، والذي يستضيف ليون، الأحد.في المقابل، استعاد لانس نغمة انتصاراته بعد 4 هزائم متتالية في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويتقدم للمركز الثامن، وينعش آماله في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.