صامسون سبور يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري التركي

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(الاناضول)

عزز فريق صامسون سبور، موقعه في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، بتغلبه على ضيفه أضنة دمير سبور، بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب "19 مايو الجديد"، في الجولة الـ27 للمسابقة.ورفع صاحب الضيافة رصيده، بهذا الفوز والذي جاء بعد خسارة وتعادل في الجولتين الماضيتين، إلى 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشيكطاش، الرابع، والذي يستضيف غازي عنتاب، الاثنين، في الجولة ذاتها.تقدم صامسون سبور، بهدفين مبكرين عبر سونير أيدودو، في الدقيقتين 5، و11، قبل أن يقلص صالح كافرازلي الفارق للضيوف في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الاول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني، ضاعف إمري كيلينتش النتيجة لصامسون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62، ورد طيفون أيدوغان بالهدف الثاني لأضنة دمير سبور في الدقيقة 80.وفي مباريات أخرى، استعاد أيوب سبور نغمة انتصاراته، بعد 3 خسائر وتعادل واحد، بالفوز على ضيفه قونية سبور بهدفين مقابل هدف.سجل لأصحاب الأرض، إمري إكبابا من ركلة جزاء، وأوموت بوزوك، في الدقيقتين 15، و76، وسجل للضيوف، توناهان تاسجي في الدقيقة 58.ورفع أيوب سبور رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد قونية سبور عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.كما تغلب سيواس سبور على ضيفه غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل لأصحاب الأرض، اليوناني خاريس خاريسيس، وبكير بوكي (هدفان) في الدقائق 48، و66، و77، وسجل للضيوف الياباني كوريو ماتسوكي في الدقيقة 33.ورفع سيواس سبور رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد غوزتبة عند 36 نقطة في المركز السادس.