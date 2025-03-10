"على غرار والده".. كريستيانو جونيور يتألق مع فريق النصر

يواصل كريستيانو رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي تألقه المذهل في ظهوره مع فريق الشباب بنادي النصر السعودي إذ أذهل الجماهير بمهاراته في المراوغة وأهدافه الرائعة على غرار والده.



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ونشرت الصحيفة فيديوهات تظهر مهارة وتألق كريستيانو جونيور مع فريق النصر تحت 15 سنة في مواجهة نظيره العلا، فقد سجل هدفا رائعا كما راوغ عدة مدافعين بطريقة مبهرة من الجبهة اليسرى على طريقة والده. وأوضحت صحيفة "ماركا" أن لدى كريستيانو رونالدو تحديا قد يكون أقل شهرة من تسجيل 1000 هدف أو المشاركة في كأس العالم القادمة، وهو تحقيق حلم اللعب إلى جانب ابنه كريستيانو جونيور.ونشرت الصحيفة فيديوهات تظهر مهارة وتألق كريستيانو جونيور مع فريق النصر تحت 15 سنة في مواجهة نظيره العلا، فقد سجل هدفا رائعا كما راوغ عدة مدافعين بطريقة مبهرة من الجبهة اليسرى على طريقة والده.

وتحدث رونالدو عن إمكانية تحقيق هذا الحلم في وقت سابق قائلا: "أود ذلك لكن الأمر لا يبقيني مستيقظا طوال الليل، سنرى ما سيحدث".



وأضاف النجم البرتغالي: "الكرة الآن في ملعب كريستيانو جونيور، فهو يلعب مع فريق تحت 15 سنة في النصر السنوات تمر وسيأتي يوم سأضطر فيه إلى الاعتزال سواء لأسباب جسدية أو نفسية".