ليلة سوداء في تورينو.. أتالانتا "يذل" يوفنتوس في عقر داره

حقق نادي أتالانتا فوزا تاريخيا على مضيفه يوفنتوس برباعية نظيفة، في مباراة جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رباعية أتالانتا كل من ماتيو ريتيجي (من علامة الجزاء)، مارتن دي رون، دافيد زاباكوستا، وأديمولا لوكمان في الدقائق 29، 46، 67، و77 تواليا.

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وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس مباراة بالدوري الإيطالي على أرضه بأربعة أهداف أو أكثر منذ عام 1967.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، ونقطتين عن الوصيف نابولي.



في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 52 نقطة في المركز الرابع، بعدما مني بخسارته الأولى عقب سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري.