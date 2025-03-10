Advertisement

رياضة

ليلة سوداء في تورينو.. أتالانتا "يذل" يوفنتوس في عقر داره

Lebanon 24
10-03-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1331315-638771967444973347.png
Doc-P-1331315-638771967444973347.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق نادي أتالانتا فوزا تاريخيا على مضيفه يوفنتوس برباعية نظيفة، في مباراة جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل رباعية أتالانتا كل من ماتيو ريتيجي (من علامة الجزاء)، مارتن دي رون، دافيد زاباكوستا، وأديمولا لوكمان في الدقائق 29، 46، 67، و77 تواليا.
Advertisement
وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس مباراة بالدوري الإيطالي على أرضه بأربعة أهداف أو أكثر منذ عام 1967.
ورفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، ونقطتين عن الوصيف نابولي.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 52 نقطة في المركز الرابع، بعدما مني بخسارته الأولى عقب سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2025-03-10
02:05 | 2025-03-10
00:00 | 2025-03-10
16:00 | 2025-03-09
13:00 | 2025-03-09
08:22 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24