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رياضة
صلاح يهدد بإفساد "حلم الصيف"
Lebanon 24
10-03-2025
|
10:46
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يعتقد ستان كوليمور لاعب
ليفربول
السابق أن استمرار النجم المصري محمد
صلاح
ضمن صفوف الفريق قد يجعل مهمة التعاقد مع
السويدي
ألكسندر
إيزاك مهاجم
نيوكاسل
صعبة، إذ يرغب الأخير في أن يصبح أحد أبرز المهاجمين في العالم، لكن استمرار المصري سيمنعه من أن يصبح الرجل الأول في الفريق.
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ويرغب
ليفربول
في التعاقد مع إيزاك في الصيف المقبل، إذ كشفت تقارير بريطانية أن نجم
السويد
سيكون
منفتحًا على الانتقال إلى أنفيلد في حال نجح النادي في التوصل إلى اتفاق مع
نيوكاسل
.
وقال كوليمور إن إيزاك قد "يعاني" إذا انضم إلى فريق المدرب أرني سلوت في ظل استمرار تألق
صلاح
ويتفوق على إيزاك في عدد الأهداف.
وأضاف كوليمور في عموده لموقع "كوت أوفسايد": أعتقد أن أي نادٍ كبير يريد إيزاك،
سيكون
مناسباً جداً لليفربول، ومع ذلك، هناك حجة مفادها أنه لن يكون الرجل الرئيسي من حيث تسجيل الأهداف، سيظل محمد
صلاح
متفوقاً في ذلك.
وأردف قائلاً: لا أعتقد أنك
سيكون
لديك لاعبون قادرون على تسجيل 30-35 هدفًا في الموسم إذا لعب
صلاح
وإيزاك سوياً، كرة القدم لا تعمل بهذه الطريقة، وإذا رأى إيزاك نفسه سيلعب دورًا ثانويًا، فقد يكون لديه شكوك.
ويحظى
صلاح
بأفضل مستوياته منذ انضمامه إلى
ليفربول
في صيف 2017 قادماً من روما، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 27 هدفاً ليساهم في تصدر فريقه الترتيب، كما بات خامس هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق. (العربية)
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