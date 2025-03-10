صلاح يهدد بإفساد "حلم الصيف"

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يعتقد ستان كوليمور لاعب السابق أن استمرار النجم المصري محمد ضمن صفوف الفريق قد يجعل مهمة التعاقد مع إيزاك مهاجم صعبة، إذ يرغب الأخير في أن يصبح أحد أبرز المهاجمين في العالم، لكن استمرار المصري سيمنعه من أن يصبح الرجل الأول في الفريق.ويرغب في التعاقد مع إيزاك في الصيف المقبل، إذ كشفت تقارير بريطانية أن نجم منفتحًا على الانتقال إلى أنفيلد في حال نجح النادي في التوصل إلى اتفاق مع .وقال كوليمور إن إيزاك قد "يعاني" إذا انضم إلى فريق المدرب أرني سلوت في ظل استمرار تألق ويتفوق على إيزاك في عدد الأهداف.وأضاف كوليمور في عموده لموقع "كوت أوفسايد": أعتقد أن أي نادٍ كبير يريد إيزاك، مناسباً جداً لليفربول، ومع ذلك، هناك حجة مفادها أنه لن يكون الرجل الرئيسي من حيث تسجيل الأهداف، سيظل محمد متفوقاً في ذلك.