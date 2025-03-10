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رياضة
الأهلي يطالب بحكام أجانب في قمة الدوري أمام الزمالك
Lebanon 24
10-03-2025
|
13:38
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أرسل نادي
الأهلي
المصري اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة أمام الزمالك غدًا الثلاثاء، بحضور طاقم تحكيم أجنبي.
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وتُعد المباراة المرتقبة بين
الأهلي
والزمالك، التي ستُجرى مساء غدٍ على استاد القاهرة، هي الأولى في مرحلة التتويج والتأهل للبطولات القارية ضمن منافسات الدوري المصري.
وفي خطابه المنشور عبر موقعه الرسمي، أشار
الأهلي
إلى ضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسؤولياتهما لضمان نجاح المسابقة واستمرارها في أجواء
عادلة
.
كما أكد النادي أنه تلقى معلومات من
الأطراف
المعنية تفيد بأن
رابطة
الأندية المحترفة قد أبلغت اتحاد الكرة بأنها ستتحمل التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب.
وأشار
الأهلي
في خطابه إلى أنه قدم عدة مذكرات سابقة إلى اتحاد الكرة مطالبًا بتطوير منظومة
التحكيم
ومنع الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات، ولكن دون جدوى.
وأعرب عن أسفه لعدم التنسيق الكافي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، مما يهدد تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في مباراة القمة المقبلة. ( سكاي نيوز)
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