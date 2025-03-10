الأهلي يطالب بحكام أجانب في قمة الدوري أمام الزمالك

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أرسل نادي المصري اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة أمام الزمالك غدًا الثلاثاء، بحضور طاقم تحكيم أجنبي.وتُعد المباراة المرتقبة بين والزمالك، التي ستُجرى مساء غدٍ على استاد القاهرة، هي الأولى في مرحلة التتويج والتأهل للبطولات القارية ضمن منافسات الدوري المصري.وفي خطابه المنشور عبر موقعه الرسمي، أشار إلى ضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسؤولياتهما لضمان نجاح المسابقة واستمرارها في أجواء .كما أكد النادي أنه تلقى معلومات من المعنية تفيد بأن الأندية المحترفة قد أبلغت اتحاد الكرة بأنها ستتحمل التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب.وأشار في خطابه إلى أنه قدم عدة مذكرات سابقة إلى اتحاد الكرة مطالبًا بتطوير منظومة ومنع الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات، ولكن دون جدوى.وأعرب عن أسفه لعدم التنسيق الكافي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، مما يهدد تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في مباراة القمة المقبلة. ( سكاي نيوز)