نيس يتكبد أول خسارة بملعبه بالدوري الفرنسي

Advertisement

تكبد فريق نيس أول خسارة بملعبه هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسقوطه أمام ضيفه أولمبيك ليون بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.وتجمد رصيد نيس عند 46 في المركز الثالث، ليفقد فرصة مزاحمة أولمبيك مارسيليا، صاحب الـ49 نقطة في وصافة ترتيب جدول الترتيب، في حين يوجد فريق أولمبيك ليون في المركز السادس، برصيد 42 نقطة.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد سيطرة لأصحاب الأرض وسط صمود من جانب الضيوف، لكن الحال تبدل في الشوط الثاني بعد التبديلات على التشكيل التي أجراها الجهاز الفني لفريق ليون.ونجح شرقي بعد واحدة من نزوله كبديل بافتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 78، بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من الأرجنتيني تياغو حزقيال.وتمكن البديل الآخر الغاني إرنست موواما من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من تياغو حزقيال أيضا.وفي مباريات أخرى، فاز ستاد بريست على ضيفه آنجير 2-0، وبنفس النتيجة فاز أوكسير على مضيفه ريمس، وتغلب ستراسبورغ على مضيفه نانت 1-0، وتعادل لو هافر وسانت إيتيان 1-1. (الاناضول)