النصر السعودي يطيح باستقلال طهران من دوري أبطال آسيا

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بلغ نادي النصر السعودي الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، على حساب ضيفه استقلال طهران بفوزه عليه (3-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.وأحرز المهاجم الكولومبي جون دوران هدفين "للعالمي" في الدقيقتين (9، و84) وتخللهما هدفه زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجله من ركلة جزاء عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.وأكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مهران أحمدي نهائية الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.وحجز نادي النصر مقعدا له في دور الثمانية الكبار لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، بعد فوزه اليوم على مضيفه استقلال طهران، وتعادلهما من دون أهداف في الذهاب الذي جمعهما مساء الاثنين الماضي، بالعاصمة الإيرانية طهران.