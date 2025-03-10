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رياضة
النصر السعودي يطيح باستقلال طهران من دوري أبطال آسيا
Lebanon 24
10-03-2025
|
17:18
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بلغ نادي النصر السعودي الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، على حساب ضيفه استقلال طهران
الإيراني
بفوزه عليه (3-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.
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وأحرز المهاجم الكولومبي جون دوران هدفين "للعالمي" في الدقيقتين (9، و84) وتخللهما هدفه زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجله من ركلة جزاء عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.
وأكمل الفريق
الإيراني
اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مهران أحمدي نهائية الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.
وحجز نادي النصر مقعدا له في دور الثمانية الكبار لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، بعد فوزه اليوم على مضيفه استقلال طهران، وتعادلهما من دون أهداف في
لقاء
الذهاب الذي جمعهما مساء الاثنين الماضي، بالعاصمة الإيرانية طهران.
(روسيا اليوم)
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