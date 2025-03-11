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رياضة

بيان اعتذار رسمي من "إذاعة" روجت لنبأ خيانة زوجة حارس مرمى برشلونة تيرشتيغن

Lebanon 24
11-03-2025 | 01:35
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اشتعل الجدل خلال الساعات الماضية حول أزمة انفصال مارك تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني وشريكته دانييلا بعد أن ظهر شتيغن ببيان رسمي مفاجئ ينفي أنباء الخيانة.
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وكانت إذاعة "راديو كتالونيا" قد فجرت مفاجأة بالكشف عن كواليس انفصال تير شتيغن وشريكته بعدما اكتشف خيانتها له مع مدربها الخاص.
 
ليظهر الحارس الألماني وينفي صحة الأخبار المتداولة، وهاجم الجهة الإعلامية التي نشرت الشائعة كما انتقد الحكومة الكتالونية لسماحها بترويج أخبار غير صحيحة عبر وسائلها الإعلامية الرسمية.


وسارع القائمون على الإذاعة الكتالونية بإصدار بيان رسمي حول هذه الأنباء.

وقال البيان الصادر عن البرنامج الذي روج لهذه الأنباء: "نريد أن نعتذر علنا عن الألم الذي تسببنا فيه للحارس مارك تير شتيغن ولأسرته".


وأضاف البيان: "نريد أن نوضح أننا لا ننقل الأخبار بروح صحفية ولا نمثل بأي حال من الأحوال خدمات الأخبار في راديو كتالونيا".

وأتم البيان: "نحن آسفون للغاية وسنعمل على ضمان عدم وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى في المستقبل".

يذكر أن الهولندية دانييلا ييلي درست الهندسة المعمارية في جامعة برشلونة، وتخصصت لاحقا في تصميم الديكور الداخلي، إذ تمتلك استوديو خاصا بها في المدينة. (روسيا اليوم)
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