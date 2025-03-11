مانشستر يونايتد يعلن عن خطة بناء "أعظم ملعب في العالم"

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يعتزم نادي يونايتد الإنكليزي بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف متفرج، حسبما أعلن في بيان رسمي، الثلاثاء.ووفقا لما صرح به جيم المشارك للنادي، فإن هذا الملعب الجديد "الأعظم في العالم".وكان النادي يدرس خيارين في الفترة الماضية، إما تطوير ملعبه الحالي "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد في نفس المنطقة، وقد حسم القرار الثلاثاء بالإعلان عن نيته بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف شخص، ليكون من عملية تجديد شامل للمنطقة المحيطة بالملعب.كما تم الكشف عن نماذج مصغرة وصور تصورية لشكل "أولد ترافورد" الجديد والمنطقة المحيطة به.وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل بداية "رحلة مثيرة جدا"، وأضاف: "خدمنا ملعبنا الحالي بشكل رائع على مدار الأعوام الـ115 الماضية، لكنه أصبح متأخرا عن أفضل الملاعب العالمية من حيث التسهيلات والحداثة".