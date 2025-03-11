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رياضة
بعد طرده.. كيف تصرّف رونالدو مع لاعب إيراني؟ (فيديو)
Lebanon 24
11-03-2025
|
08:51
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قام النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو قائد نادي
النصر
السعودي، بلفتة إنسانية رائعة خلال مباراة فريقه
أمام
ضيفه استقلال
طهران
الإيراني، مساء أمس الاثنين، في إياب
دوري
أبطال
آسيا
.
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وشهد اللقاء تعرض اللاعب
الإيراني
مهران أحمدي للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين الأولى عند الدقيقة 17 والثانية في الوقت الضائع للشوط
الأول
.
وحرص الأسطورة كريستيانو رونالدو على دعم ومواساة مهران أحمدي وتهدئته بعد شعوره بحالة من الغضب بالحديث معه.
لمشاهدة الفيديو من فضلك اضغط هنا:
https://x.com/indypersian/status/1899233500605386829
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