بعد طرده.. كيف تصرّف رونالدو مع لاعب إيراني؟ (فيديو)

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قام النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي السعودي، بلفتة إنسانية رائعة خلال مباراة فريقه ضيفه استقلال الإيراني، مساء أمس الاثنين، في إياب أبطال .وشهد اللقاء تعرض اللاعب مهران أحمدي للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين الأولى عند الدقيقة 17 والثانية في الوقت الضائع للشوط .وحرص الأسطورة كريستيانو رونالدو على دعم ومواساة مهران أحمدي وتهدئته بعد شعوره بحالة من الغضب بالحديث معه.