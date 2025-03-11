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رياضة

بعد طرده.. كيف تصرّف رونالدو مع لاعب إيراني؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:51
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قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بلفتة إنسانية رائعة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني، مساء أمس الاثنين، في إياب دوري أبطال آسيا.
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وشهد اللقاء تعرض اللاعب الإيراني مهران أحمدي للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين الأولى عند الدقيقة 17 والثانية في الوقت الضائع للشوط الأول.

وحرص الأسطورة كريستيانو رونالدو على دعم ومواساة مهران أحمدي وتهدئته بعد شعوره بحالة من الغضب بالحديث معه.
 
لمشاهدة الفيديو من فضلك اضغط هنا: 
https://x.com/indypersian/status/1899233500605386829
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