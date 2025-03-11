رونالدو "يأسر قلوب" عشّاق النصر.. وفيديو يوثق

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تفاعل مشجعو السعودي بحماس كبير مع قائد فريقهم كريستيانو خلال مواجهة استقلال الإيراني، التي انتهت بفوز "العالمي" (3-0) مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات أبطال .في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا، التقط "شال النصر" الذي سقط من المدرجات إلى منطقة جزاء الفريق خلال الشوط الأول، ورفعه عاليًا الجماهير قبل أن يسلمه إلى أحد جامعي الكرات. هذا التصرف أثار إعجاب مشجعي الذين ردّوا عليه بتصفيق حار وهتافات مدوية.