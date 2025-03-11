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رياضة

رونالدو "يأسر قلوب" عشّاق النصر.. وفيديو يوثق

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:00
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تفاعل مشجعو النصر السعودي بحماس كبير مع قائد فريقهم كريستيانو رونالدو خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني، التي انتهت بفوز "العالمي" (3-0) مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.  
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في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا، التقط رونالدو "شال النصر" الذي سقط من المدرجات إلى منطقة جزاء الفريق الإيراني خلال الشوط الأول، ورفعه عاليًا أمام الجماهير قبل أن يسلمه إلى أحد جامعي الكرات. هذا التصرف أثار إعجاب مشجعي النصر الذين ردّوا عليه بتصفيق حار وهتافات مدوية.  
 
 



بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (40 عامًا)، واصل النصر مشواره الناجح في البطولة، محققًا تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (2024-2025)، ليواصل الفريق السعودي سعيه نحو لقب قاري تاريخي. 
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